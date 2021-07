Cristante: “Mourinho? Quando era all’Inter non l’ho incrociato”

Il centrocampista della Roma commenta il ritorno in Italia del tecnico portoghese

"Quando era all’Inter non l’ho incrociato, non so bene che tipo di allenatore fosse. Certo è forte, dove è andato ha vinto, è uno dei più grandi degli ultimi anni. Lo conoscerò in Portogallo, di sicuro non ha bisogno di presentazioni". È quanto afferma Bryan Cristiante su José Mourinho durante l'intervista al Corriere dello Sport, utile per inquadrare la nuova stagione della Roma dopo il ritorno in Italia dello Special One: "Un trofeo? Dobbiamo crederci, noi partiamo per cercare di vincere tutte le competizioni, vogliamo giocarci tutto. Vincere è la cosa più difficile, ma abbiamo l’obiettivo di riportare un trofeo che manca da tanto tempo".