Fiorentina-Atalanta di questo pomeriggio coincide anche con la sfida in panchina tra Raffaele Palladino e Gian Piero Gasperini, due allenatori particolarmente cari a Domenico Criscito. Durante la chiacchierata con La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore del Genoa inquadra il match del Franchi anche in ottica scudetto: "Per lo scudetto, l’Atalanta ha un gap importante dall’Inter, che ha due squadre: una in campo e una in panchina. Avrà le fatiche europee, però... Sarà una gara molto aperta, in fase di non possesso giocano a uomo, forse la Fiorentina in modo non eccessivo come l’Atalanta. Una gara con molti duelli, avrà la meglio chi ne vincerà di più".