Cottarelli: “Lukaku, tifosi delusi. Smorzato l’entusiasmo scudetto”

L'economista rilancia il progetto Interspac

Tra le persone intervistate dal Corriere della Sera riguardo all'addio di Lukaku c'è anche Carlo Cottarelli, promotore e presidente di Interspac. "Sì, l’amarezza di veder partire Lukaku c’è . Dopo la soddisfazione per lo scudetto sono arrivate cessioni che stanno smorzando gli entusiasmi. Io non l’avrei ceduto. Certo nell’immediato è un’importante entrata economica, ma i tifosi sono delusi. Noi, come Interspac srl, il 24 settembre approfondiremo il progetto di azionariato popolare, e speriamo di ridare entusiasmo. Dopo, daremo il via alla raccolta di fondi, alla quale speriamo partecipino non solo i tifosi, ma anche medi imprenditori e istituzioni. Quindi cercheremo un’intesa col club per poter partecipare alla sua gestione. Per ora i risultati sono davvero importanti: sono più di centomila i tifosi che hanno aderito, rispondendo a un semplice questionario".