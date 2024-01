Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è protagonista di una lunga intervista a Tuttosport. Si parla della lotta scudetto: "Ora che la Juventus è in testa si comincia a rendersene conto, ma io non capisco come si potesse pensare a un’Inter strafavorita: le ho sempre viste alla pari. E la Juventus senza impegni di coppa può avere un piccolo vantaggio: se l’Inter può incappare in una giornata negativa è dopo una partita di coppa, come l’anno scorso contro di noi. Non mi pare che la Juventus abbia meno sostanza nella rosa e poi c’è stato l’inserimento dei giovani, sicuramente fra le cose più positive di quest’anno".

Sfida nella sfida, il confronto tra bomber: "Vlahovic mi sembra di nuovo il Vlahovic di Firenze: ora lo riconosco, perché ha una presenza significativa sia a cospetto della difensa avversaria, sia in area. È decisivo. Ed è tornato a vincere i duelli: è la differenza tra lui e gli attaccanti normali. Lautaro è diverso, ha dei movimenti e un’intelligenza per cui si trova in condizione di fare gol senza bisogno di farlo, il duello. Sono diversi, ma sono il meglio che offre ora il nostro campionato".