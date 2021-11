Corsera – Vlahovic, la Fiorentina può cedere a gennaio. L’Inter non è tra le candidate

Scatta la corsa per il centravanti della Fiorentina

Dopo aver segnato 27 gol in un anno solare, ancora ben lontano dall'essere concluso, Dusan Vlahovic è uno dei grandi nomi per il calciomercato. Secondo il Corriere della Sera, "è il centravanti più forte della serie A, oltre che il più decisivo". Ha scelto, il suo futuro sarà lontano dalla Fiorentina, ma c'è da capire quando. Domani Commisso sbarcherà in Italia, resterà fino a Natale. Potrebbe anche cedere il suo gioiello a gennaio, anche se il diretto interessato non ha fretta di cambiare maglia e vorrebbe farlo semmai in estate. "Vlahovic fa gola a mezza Europa - sintetizza il quotidiano -: il Bayern Monaco, il Psg e l’Atletico Madrid, passando per le inglesi Tottenham, City e lo stesso Arsenal. Sarà una lunga partita a scacchi. A Firenze sono convinti che, dopo Bernardeschi e Chiesa, vedranno in bianconero anche il terzo gioiello. La Juve, che ne ha un bisogno disperato, sta preparando un’offerta articolata per gennaio, in modo da anticipare la concorrenza. Il Milan per adesso non si è mosso, ma a Vlahovic giocare un anno con Ibrahimovic, il suo idolo, piacerebbe moltissimo".