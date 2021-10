Corsera – Strapagati e poco in campo: dentro anche Sanchez e Vidal

Focus del Corriere della Sera sui giocatori di Serie A con un altissimo ingaggio ma poco impiego sul terreno di gioco

Ci sono anche Sanchez e Vidal nell'elenco del Corriere della Sera per quanto riguarda i calciatori non titolari o impiegati poco e che invece hanno uno stipendio altissimo. "Per Sanchez, l’Inter non sembra essere il luogo giusto in cui esprimersi, però bisogna capire chi ci rimette di più dalla sua frequentazione milanese: lui, che in due anni e tre mesi ha incassato oltre 16 milioni netti, oppure il club nerazzurro, che lo ha pagato 7.732 euro per ogni minuto giocato in serie A?", si domanda il quotidiano milanese in relazione anche al post polemico pubblicato e poi cancellato dall'attaccante dopo il match con il Sassuolo in cui era rimasto in panchina.