Corsera – San Siro, ipotesi dibattito pubblico in deroga: i Verdi vanno avanti

Prosegue la battaglia sul futuro dell'area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio

Il Corriere della Sera offre oggi un focus sulla situazione di San Siro. Mentre ieri il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è detto non disponibile a partecipare a una discussione su "stadio sì o stadio no", ieri i Verdi (attraverso il capogruppo Carlo Monguzzi) hanno ribadito la volontà di andare avanti sul dibattito pubblico nonostante il regolamento comunale non lo permetta per opere oltre i 300 milioni di euro (per le quali interviene il Dpcm nazionale). "Il dibattito pubblico si fa, l’unica cosa per cui non si può fare è il Covid e in questo caso la Regione Lombardia può chiedere di derogare — sono le parole di Monguzzi riportate dal Corsera — Abbiamo chiesto il dibattito pubblico sulla base del regolamento comunale che è stato fatto perché il Dpcm nazionale non era sufficiente e quindi il Comune ha fatto quello comunale per coadiuvarlo cioè per aggiungere possibilità di dibattito e non limitarle. La nostra proposta è di andare avanti con la delibera in deroga al parere degli uffici perché il Consiglio è sovrano".