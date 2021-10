Corsera – San Siro, domani nuovo vertice: tutti i punti di cui discutere

Le parti verso il secondo vertice in pochi giorni per il futuro stadio

Sulle volumetrie, l'indice per quell'area è di 0,35. Il progetto presentato dai club arriva a 0,51 (e si era partiti da 0,63). Sala ha ribadito di voler far rispettare le regole, motivo per cui quel dato dovrebbe scendere ancora. Quanto ai posti, si ragiona attorno ai 60mila, di cui 12.500 premium. Il costo è di 650 milioni di euro per tre anni di lavori, ma il progetto completo riguardante l'area (non solo lo stadio) arriva a 1,2 miliardi. A giorni verrà ufficializzata l'assegnazione a Populous. Grande attenzione verrà posta riguardo al cantiere per ridurre al massimo la diffusione delle polveri, particolarmente del Pm10, "con l’installazione di barriere antipolvere nei pressi delle abitazioni, la bagnatura delle piste, il lavaggio delle ruote dei mezzi, il posizionamento di sensori per rilevare le polveri, copertura dei cumuli, disposizione adeguata dei magazzini, macchinari e stoccaggi a distanza dalle aree esterne e dagli edifici".