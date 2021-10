Corsera – San Siro, battaglia sul canone: i club ottengono uno sconto

Divergenze tra le parti rispetto alla somma da tagliare: il punto

Inter e Milan hanno chiesto al Comune di Milano uno sconto sul canone d'affitto dello stadio Meazza. La notizia arriva dal Corriere della Sera. A causa della pandemia si è giocato spesso a porte chiuse o con capienza ridotta, per questo i club vorrebbero un taglio rispetto alla cifra da corrispondere. In un documento intitolato «Rideterminazione del corrispettivo per la concessione d’uso della stadio Meazza per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021 in applicazione della convenzione sottoscritta il 1 luglio 2000» si legge (articolo 5) che "l’eventuale limitazione, in occasione delle manifestazioni sportive, dell’utilizzo dello stadio e delle attività in esso svolte, per qualsiasi causa non imputabile a fatto o colpa delle concessionarie protrattasi per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, comporterà una riduzione in percentuale del canone annuo che sarà proporzionale alla riduzione degli incassi rispetto a quelli percepiti dalle concessionarie nell’ultimo anno contrattuale di pieno utilizzo".