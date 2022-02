Corsera – Lega, si cerca una soluzione ponte: Marotta tra i nomi

L'obiettivo è evitare il commissariamento

Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino da presidente della Lega Serie A, come spiega il Corriere della Sera le società hanno 45 giorni per evitare il commissariamento. Nelle ultime ore, per la successione alla presidenza, sono circolati i nomi di Scaroni, Marotta e Percassi "come soluzioni ponte per scongiurare il rischio del commissario, ma gli incarichi nei club sono incompatibili con la poltrona da presidente. Lotito secondo le voci di corridoio riproporrà Blandini".