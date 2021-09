Corsera – Lautaro-Correa possibilità concreta: all’Inter serve un piano di riserva

Dzeko dovrebbe partire inizialmente dalla panchina

Dopo i problemi realizzativi nella gara contro il Real Madrid, successiva a un'altra partita con la Sampdoria in cui è mancata la stoccata del possibile 3-2 in diverse circostanze favorevoli, Simone Inzaghi sta pensando a qualche correttivo per Inter-Bologna di domani. In primis in attacco, come scrive il Corriere della Sera. La coppia gol dovrebbe diventare Lautaro-Correa, con Dzeko a riposo. Il bosniaco ha caratteristiche differenti, di raccordo, ma serve finalizzazione. Ingiusto, si legge ancora, paragonarlo a Lukaku perché le caratteristiche sono differenti e in ogni caso, a 35 anni, è difficile pensare che Dzeko possa giocare sempre.