Corsera – La Serie A in Usa durante Qatar 2022: allo studio un torneo con tutti i club

L'ad De Siervo ha parlato coi potenziali sponsor

La Lega Serie A sta studiando un torneo negli Stati Uniti durante il periodo in cui ci sarà il Mondiale di Qatar 2022. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, l'ad Luigi De Siervo è appena tornato da New York dove ha presenziato all'inaugurazione dei nuovi uffici della Lega, prendendo contatti per i potenziali sponsor in vista di una possibile competizione con le venti squadre di Serie A. Tre settimane da metà novembre a metà dicembre, con i giocatori non impegnati in Qatar.