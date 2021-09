Corsera – Inter spietata, Inzaghi ride: ok in Italia in attesa della Champions

L’analisi del Corriere della Sera tra campionato ed Europa

"Prima cinica e poi scintillante. Due facce della stessa Inter spietata, che con sei gol cancella il Bologna e, almeno per una notte, si riprende la testa della classifica in attesa della risposta di Milan, Roma e Napoli". Così il Corriere della Sera sul 6-1 di ieri al Meazza. Una partita definita "senza storia" dal quotidiano milanese. "La sconfitta beffarda con il Madrid è alle spalle. Per Inzaghi molte buone indicazioni. Il turnover funziona e regala qualche certezza in più: Dumfries, titolare per la prima volta come Correa, firma due assist nel primo tempo ed è una furia anche nel secondo. Bene, sulla corsia opposta, Dimarco, che invece era entrato maluccio in Champions. Lo stesso Vecino fa la sua figura in questa scorpacciata di gol. In attesa di capire cosa potrà combinare in Champions, sembra bene attrezzata per difendere lo scudetto anche se gli esami che la attendono, martedì a Firenze e sabato con l’Atalanta, chiariranno meglio il suo potenziale. Per adesso c’è il gioco e ci sono entusiasmo e convinzione. Non è poco".