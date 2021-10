Corsera – Inter e Milan trovano il sì di Sala: al via al nuovo stadio

Ridotte le volumetrie, il nuovo impianto avrà meno cemento e più verde. San Siro chiuderà i battenti dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026.

"Si resta, come richiesto dal Comune, dentro i limiti posti dal Piano del governo del territorio che per quell’area prevede un indice volumetrico dello 0,35 - spiega il Corriere della Sera -. Quasi un dimezzamento rispetto al primo progetto presentato dalle due squadre che facendo leva sulla legge per gli stadi avevano chiesto un indice dello 0,61 con la previsione di realizzare torri, alberghi, centri commerciali, uffici". Misure iniziali che avevano però scaturito il no del Comune che in questi mesi ha sempre pressato per la riduzione dell'indice volumetrico che si è realizzata nella rinuncia ad "oltre 46mila metri quadrati di cemento e di consumo di suolo a favore di un nuovo parco". Risolto il più grande degli scogli, ci sarà adesso da capire quale sarà il progetto sul quale puntare, anche se in "molti scommettono che ad aggiudicarsi la partita sia Populous", il progetto che si ispira al Duomo e alla Galleria, luoghi iconici di Milano. La decisione verrà presa nei prossimi giorni, mentre è già deciso invece l'ultima danza dell'attuale San Siro, prima della demolizione. A differenza di quanto auspicato da molti circa la possibile ristrutturazione dell'attuale impianto, si procederà con il piano iniziale, ovvero quello di demolire buona parte della Scala del Calcio e procedere con la quasi totale realizzazione di un impianto ex novo. Il tutto non prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 "come tributo alla sua gloriosa storia" come ha spiegato lo stesso Sala.