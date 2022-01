Corsera – Inter, a fine mercato i rinnovi di Marotta, Ausilio e Brozovic

Il club nerazzurro protagonista a sorpresa della sessione invernale: c'è Gosens, vicino Caicedo in prestito

A sei mesi dagli addii dolorosi di Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, l'Inter si ritrova in testa al campionato e sorprendentemente protagonista di un mercato di gennaio che fino alla scorsa settimana non aveva regalato fuochi d'artificio. Il colpo di coda, dopo la mossa della Juve di anticipare l'arrivo di Vlahovic, è arrivato grazie all'accordo trovato con l'Atalanta per Robin Gosens: prestito semestrale gratuito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 5 di bonus, legati a obiettivi personali e di squadra, come evidenzia il Corriere della Sera. Ma non è finita qui: prima del gong del 31 gennaio potrebbe arrivare Caicedo, dopodiché, a bocce ferme, l’Inter ufficializzerà i prolungamenti di contratto di Marotta e Ausilio e subito dopo di Brozovic.