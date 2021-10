Corsera – Dimarco a terra: la doppia versione di Sarri. E l’Inter teme la beffa

Il Corriere della Sera ricostruisce gli ultimi minuti concitati del match e anche la coda velenosa dopo il triplice fischio

"Il raddoppio scatena la rabbia interista, perché i biancocelesti non buttano fuori il pallone come vuole l’usanza italica. La rissa è sedata con quattro ammonizioni, ma lì, a dieci minuti dalla fine, l’Inter perde il match". In poche parole, il Corriere della Sera riassume il turning-point del match dell'Olimpico, che trasforma una normale partita, fin lì comandata egregiamente dall'Inter, in un evento surreale. "A fine partita Sarri racconta ad Handanovic di aver alzato il braccio per fermare l’azione, ai microfoni dice altro - racconta il quotidiano -. Felipe Anderson ammette che avrebbe potuto fermarsi. Il tutto dopo un’altra rissa al fischio finale. Caccia all’uomo, spintoni tra due amici veri come Correa e Luiz Felipe, con il laziale espulso e in lacrime. Una tonnara, continuata nel tunnel. L’Inter si augura che dopo il danno non ci sia pure la beffa di ulteriori sanzioni".