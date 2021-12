Corsera – Caso Suarez archiviato. Nessun procedimento aperto contro la Juve

Nessun coinvolgimento di tesserati del club bianconero nella questione Suarez: caso archiviato

Dopo il caso Suarez che la scorsa estate ha agitato l'opinione pubblica, come anticipato dal presidente della Figc Gabriele Gravina, la questione verrà archiviata. Non sarà aperto procedimento alcuno contro la Juve, !che avrebbe voluto tesserare come comunitario il centravanti" come si legge sul Corriere della Sera che spiega la decisione di Giuseppe Chinè, decisione nata dall'assenza di "coinvolgimento di tesserati del club bianconero" alla questione, come si legge. "Secondo la Procura federale, l’indagine si ferma agli avvocati di fiducia della Juventus: sarebbero stati loro, e non i dirigenti del club, a muoversi affinché Suarez superasse quel test in una lingua che ha dimostrato di non conoscere. Perciò non è stata chiamata in causa la società bianconera". L'archiviazione dunque era l'unica via considerati "i tempi tecnici dell’inchiesta, e non avendo elementi per procedere ai deferimenti". Ad ufficializzare la cosa sarà la Procura federale nelle prossime ore.