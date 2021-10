Corsera – A Inzaghi non piace la “pazza Inter”, ma c’è qualcosa che fa sperare

Il tecnico cambierà formazione in vista della partita con lo Sheriff

Il colloquio di oggi con la squadra servirà a Simone Inzaghi per far capire cosa non è andato nella trasferta a Roma di sabato contro la Lazio. Scrive il Corsera che al tecnico non piace la versione "pazza" della sua squadra. Chi ha lo scudetto sul petto non può permettersi di perdere gara e testa in quel modo. "L’allenatore non ha capito e non ha gradito", si legge, ma c'è qualcosa che fa guardare in positivo. "A far sperare Inzaghi che l’Inter delle prossime partite non sia pazza come quella di Roma, c’è il recupero di molti giocatori che sabato erano assenti (Vidal e Sanchez) oppure in panchina, stanchi o acciaccati (Lautaro, Correa, Vecino e Calhanoglu). Ha rispolverato Gagliardini, ha schierato Perisic in attacco, si è inventato ciò che poteva per battere comunque la sua Lazio. Ma ha funzionato solo per un’ora".