Eugenio Corini è stato un classico regista, nella sua militanza da calciatore. Oggi tecnico, riconosce come ci sia stata una grande evoluzione nel ruolo negli ultimi anni. "Tantissimo. Fosse solo ricevere palla, alzare la testa e lanciare come era nel passato potrei giocare ancora io (ride ndr). Oggi si va a mille all’ora e una delle principali caratteristiche è crearsi l’opportunità migliore per far uscire la palla in fase d’inizio azione - dice alla Gazzetta -. Prendete Brozovic: va a destra, a sinistra, si muove in base a cosa fanno attorno a lui i compagni, tessendo il gioco non solo con i mediani, ma anche con i terzi di difesa, vedi Bastoni. Il regista una volta aveva semplicemente un bel piede, quindi si sapeva che il gioco sarebbe passato da lui. Oggi serve, oltre alla corsa, un’intelligenza superiore nella lettura di spazi e situazioni".