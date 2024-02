Tuttosport riporta le parole di Mehdi Taremi, futuro interista, alla vigilia della partita che oggi l'Iran giocherà contro il Qatar nelle semifinali di Coppa d'Asia. calcio d'inizio alle 16 italiane. "È inutile nasconderci, quest’anno abbiamo una grande opportunità di conquistare la Coppa d’Asia e rinverdire una tradizione che ha visto i nostri predecessori vincere per tre volte consecutive il trofeo fra il 1968 e il ’76, ma poi non più. Se ci qualifichiamo dedicherò il successo al mio idolo e maestro Ali Daei, il più grande nella storia del calcio iraniano. Mi ha voluto e mi ha allenato dieci anni fa nel Persepolis, non ha mai avuto l’onore di disputare una finale di Coppa d’Asia, è arrivato due volte in semifinale", ha detto Taremi.

Sempre dal quotidiano arriva la conferma che l'attaccante firmerà, dopo il torneo, un biennale con opzione per la terza stagione a 3 milioni netti l'anno.