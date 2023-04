La trentesima giornata di Serie A, secondo Paolo Condò, "è stata una tappa di trasferimento tra andata e ritorno dei quarti di coppe, costosa, se è vero che soltanto 8 delle 23 “europee” in campo (la Fiorentina gioca oggi) hanno vinto". Il turno, in zona Champions, ha sorriso alle squadre capitoline: due giorni dopo il rotondo successo a La Spezia della Lazio, sempre più seconda sfruttando il fatto di non avere il doppio impegno, è arrivato anche il tris della Roma sull'Udinese: " a Roma è l’unica italiana ad aver raccolto i tre punti, presi all’Udinese con pazienza e un paio di giocate di qualità - ha scritto Condò nel suo 'punto' per La Repubblica -. Il suo terzo posto è arricchito dalla prospettiva di ospitare sia il Milan che l’Inter, dirette concorrenti per la Champions e allo stesso tempo protagoniste della Champions in corso.