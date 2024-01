Paolo Condò, dalle colonne de La Repubblica, interviene sulle conseguenze dello stop al Decreto Crescita. Tirando in ballo in particolare l'ad nerazzurro, Beppe Marotta. "E' grottesco sostenere che ne verranno danneggiati i vivai perché meno finanziati, quando proprio dai vivai dovranno arrivare i giocatori che non sarà più conveniente ingaggiare all’estero - si legge -. Non è un caso che nel malcontento generale l’eccezione più significativa sia stata il silenzio della Juve, molto meno toccata dal provvedimento grazie ai frutti che sta dando la sua politica di vivaio (come ha detto Allegri)".

Secondo Condò, "un’agevolazione pensata per attirare in Italia cervelli da scienziati e piedi da campioni in modo da aumentare il valore di istituzioni nostre (un’università, un ospedale e perché no un campionato), è stata trasformata in un liberi tutti che ha ingrassato agenti e faccendieri frustrando invece il lavoro dei tecnici giovanili. Il 65 per cento delle presenze in Serie A riguarda giocatori stranieri, dunque non selezionabili per l’Italia di Spalletti, che è messo peggio rispetto a Mancini, che era messo peggio rispetto a Conte, che era messo peggio rispetto a Lippi".

E ancora: "L’aumento dei ricavi connesso all’ammodernamento degli impianti è l’esatto contrario del doping fiscale, ed è la strada maestra perché la mano pubblica aiuti i club a risolvere i loro problemi. Nella grande Londra, diciamo quella raggiunta dalla metropolitana, si contano dieci stadi in massima parte privati (Arsenal, Tottenham, Chelsea, Fulham, West Ham, Crystal Palace, QPR, Millwall, Watford, Brentford) più Wembley, dove gioca l’Inghilterra. Diciamo che San Siro potrebbe alternarsi con l’Olimpico come casa della Nazionale, e allargare la sua fruibilità: gioverà sapere che il Madison Square Garden, tra sport, concerti, spettacoli e convention, è occupato 320 sere all’anno. I progetti di Inter, Milan e Roma devono sottostare a interminabili forche caudine, la Fiorentina sta litigando col Comune, il Napoli oltre allo stadio non ha nemmeno un centro sportivo adeguato, e potremmo proseguire. L’idea di un commissario agli stadi può essere un primo passo, ma si avverte soprattutto la necessità di una legge semplificativa. È questo che il calcio può e deve pretendere dalla politica: la possibilità di fare debito “buono” per impianti di proprietà al posto di quello “cattivo” per ingaggi esagerati".