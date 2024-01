Paolo Condò commenta dalle colonne de La Repubblica quanto avvenuto nell'ultima giornata di Serie A, in particolar modo con riferimento agli episodi arbitrali che hanno portato ad aspre critiche contro l'uso del Var.

"Allegri ha ragione quando sostiene che il giudizio al video sia soggettivo come quello dell’arbitro in campo, ma nel discorso esistono le sfumature: se al secondo viene concesso un margine perché fischia “in diretta”, quello del primo è molto più stretto perché ha la facoltà di rivedere l’azione quante volte vuole. Non può sbagliare così. Sia l’Inter che la Juve hanno vinto nei minuti di recupero contro rivali che, pur stazionando in fondo alla classifica, hanno giocato partite eccellenti. Nell’Inter il rientro di Lautaro è stato strepitoso, la comparsata di Arnautovic, ehm, fantozziana".