Inter davanti alla Juve nonostante la gara da recuperare. Paolo Condò, su Repubblica, analizza la situazione aggiornata al tramonto di gennaio, quando tutti si aspettavano uno scenario opposto. "La 22esima giornata ha prodotto un piccolo cataclisma, frutto di un risultato importante — la vittoria dell’Inter a Firenze — e di uno sorprendente, il pari della Juve con l’Empoli - scrive oggi Condò -. Sappiamo bene che due episodi, l’espulsione di Milik e il rigore parato da Sommer a Nico Gonzalez, hanno inciso parecchio sui due risultati. Però dell’Inter è rimasta in memoria la grande quantità di palle-gol create e sperperate (Inzaghi dovrebbe allenare di più l’ultimo passaggio dei contropiede in campo aperto), della Juve la fatica a sostenere la superiorità numerica dell’Empoli".

"L’effetto perverso della Supercoppa sul calendario si farà sentire per un mese ancora, quando Inter-Atalanta chiuderà il ciclo di recuperi (28 febbraio). La zona di classifica nella quale incide di più è quella delle pretendenti al quarto posto in Champions (magari anche il quinto…), delle due iscritte all’Europa League e della nostra rappresentante in Conference", sottolinea Condò.