Condò: “Nazionale? Una Lega lungimirante offrirebbe già oggi il rinvio della 30esima”

Paolo Condò dedica il suo editoriale all'impegno della Nazionale nei playoff qualificazione a Qatar 2022. "Una Lega Calcio lungimirante offrirebbe oggi stesso alla Federcalcio il rinvio della 30esima giornata di campionato, in modo da fissare a venerdì 18 marzo il raduno degli azzurri per gli spareggi mondiali. L’Italia ha bisogno di arrivare a queste partite al massimo della forma: il periodo dell’anno è favorevole, perché a fine marzo non è ancora il momento della stanchezza, se la Lega dà una mano si può aggiungere un 10 per cento di possibilità al 35 che vediamo adesso, considerata ovviamente la finale in campo avverso. Ferma restando la pausa del 30 gennaio, da riempire con un paio di amichevoli per consentire a Mancini di provare gli uomini che desidera".