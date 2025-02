Paolo Condò analizza la giornata di campionato sul Corriere della Sera, con un'appendice dedicata alle zone altissime della classifica. "Finiremo per credere a chi sostiene che le fatiche di coppa facciano bene, se è vero che le eurodepresse Juve (12), Atalanta (8) e Milan (7) hanno preso i punti fra parentesi, mentre la Roma, che al playoff è pure passata, stasera potrebbe salire a 10", sostiene il giornalista.

"Al di là dello svarione di Rrahmani, peraltro presto recuperato, il grande problema del Napoli è il rendimento modesto di Lukaku - si legge ancora -. Viceversa Lautaro è l'uomo che permette all'Inter di sbarazzarsi del fastidiosissimo (è un complimento) Genoa, e di presentarsi al Maradona guardando i rivali dall'alto in basso. Due anni fa erano una coppia, come passa il tempo".