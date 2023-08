Paolo Condò dedica il suo pezzo di oggi su La Repubblica all'acquisto di Lukaku da parte della Roma. "Con l’ingaggio di Romelu Lukaku la proprietà della Roma ha scelto per il terzo anno consecutivo la strategia del grande nome, già battuta con José Mourinho nel 2021 e Paulo Dybala nel 2022, per raggiungere due obiettivi. Il primo, fin qui mancato, è la qualificazione alla Champions League. Il secondo è quello di guadagnare tempo sulla strada del 2027, l’anno del centenario che non a caso, nel disegno della famiglia Friedkin, coincide con la fine delle restrizioni Uefa e l’inaugurazione dello stadio a Pietralata".

Anche i possibili dubbi di carattere fisico, secondo Condò, valgono lo stesso la scommessa. "Tre anni fa trascinò l’Inter allo scudetto, e nella stagione precedente Dybala aveva fatto lo stesso alla Juve: metterli assieme ha un evidente senso tattico — il gigante e lo spadaccino —, una forte credibilità tecnica e due perplessità fisiche irrisolvibili in via preventiva. Occorre vivere l’esperienza. Lukaku e Dybala sono nati nel ’93, quindi trentenni, e in carriera hanno saltato tante partite. Ma il rischio vale evidentemente la candela e alle loro spalle, oltre a Belotti ed El Shaarawy, Azmoun è un acquisto interessante".