Paolo Condò analizza su La Repubblica la giornata di campionato tuttora in corso, che finirà domani con Juventus-Sassuolo. Secondo l'editorialista, "con il faticoso successo sul Lecce, la Lazio è diventata la terza squadra capace di vincere quattro partite consecutive in Serie A". "Questa Lazio - si legge ancora - sembra la rivale più accreditata dell’Inter per il primo titolo stagionale", ovvero la Supercoppa Italiana.

Quanto ai nerazzurri, "l'analisi delle concorrenti aggiunge peso al pronostico per l’Inter dominante ammirata a Monza. Dopo un paio di turni in qualche modo cigolanti, Simone Inzaghi ha eliminato ogni rumorino dalla sua fuoriserie spingendo a fondo sull’acceleratore grazie a una coppia di attaccanti — Lautaro e Thuram — la cui intesa ha raggiunto lo stato di grazia. Alle loro spalle, il triangolo di centrocampo è un motore di forte rendimento capace di un pressing alto che costringe i rivali nella loro metà campo per minuti, e minuti, e minuti".

Infine la Juventus: "Il rinvio forzato di Inter-Atalanta le dà la chance di presentarsi in testa allo scontro diretto: sono sottigliezze, ma Allegri ne conosce il valore".