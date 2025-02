Paolo Condò analizza sul Corriere della Sera quanto visto nella giornata di campionato nel weekend, guardando anche alla gara di questa sera al Meazza. "L'Inter ha ricevuto in dono dall’Udinese un lunedì da attraversare con calma, senza condire di angoscia l’avvicinamento al match con la Fiorentina - si legge -. L’abisso dei sei punti di svantaggio dal Napoli le si è spalancato sotto i piedi per tre minuti soltanto, il tempo perché le giocate tanto dissennate quanto sfortunate di Juan Jesus e Mazzocchi innescassero il gran tiro col quale Ekkelenkamp pareggiava il fresco 1- 0 di McTominay".

"L’Inter - si legge ancora - stasera non ha un compito facile, ma una vittoria del Napoli gliel’avrebbe complicata mentalmente: è la differenza tra il trapezista che volteggia con la rete sotto, e quello cui viene tolta. La squadra di Conte resta candidata forte al titolo, ma quel 39 alla voce gol realizzati è appena il sesto in graduatoria, e non basta la miglior difesa per sentirsi tranquilli".