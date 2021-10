Condò: “Inter, troppi sbalzi di valore. Eriksen manca più di Lukaku e Hakimi”

L'opinione del giornalista su La Repubblica

Ne il 'punto' fatto per La Repubblica dopo le gare del week-end dell'ottava giornata di campionato, quella immediatamente successiva alla sosta per le Nazionali, Paolo Condò è ritornato sull'amara rimonta subita dall'Inter all'Olimpico per mano della Lazio: "Nel calcio delle cinque sostituzioni, la quantità di alternative di livello contribuisca alla classifica almeno quanto lo sviluppo di un sistema di gioco originale. Nei turni di campionato che seguono le pause per nazionali, con i guai che si portano dietro, le riserve forti come i titolari sono un fattore di enorme peso. L'Inter di sabato ha pagato pegno, ha perso per l’ingenuità sul gol di Felipe Anderson — non si smette di marcare mentre invochi la palla fuori — ma anche perché il suo organico presenta troppi sbalzi di valore. E potendo scegliere un giocatore perduto da rimettere in rosa, prima di Lukaku e Hakimi l’uomo che manca è ChristianEriksen".