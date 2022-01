Condò: “Inter, lo 0-0 di Bergamo un passo avanti verso il titolo: ecco perché”

Il giornalista nel suo punto su La Repubblica: "Il pareggio è perfetto, e segna il superamento di una cima dolomitica da parte di Inzaghi"

Lo 0-0 contro l'Atalanta va letto "come un passo avanti dell’Inter sulla strada del titolo". Lo ha scritto Paolo Condò, nel suo 'punto' per La Repubblica. Il motivo è presto spiegato dal giornalista: "In un contesto stagionale di gioco dominante, per almeno un’ora è stata messa sotto dalla personalità dell’Atalanta, ha dovuto resisterle e reagire, e l’ha fatto con proprietà - si legge -. La mezz’ora finale è scivolata invece dalla sua parte grazie alla qualità dei cambi — migliori in assoluto e ancor di più a causa della panchina corta rivale — e nel recupero la frenesia con la quale Inzaghi accelerava la ripresa del gioco testimonia quanto la prospettiva del successo fosse ormai palpabile. Ma la quantità di situazioni sprecate dall’Inter nel periodo di superiorità rivale (Musso prezioso) e quella delle palle-gol atalantine nella mezz’ora di marca interista (Handanovic strepitoso) costituiscono il vero segreto della ricchezza del match. Il pareggio è perfetto, e segna il superamento di una cima dolomitica da parte di Inzaghi, che da qui alla ripresa della Champions troverà anche Milan e Napoli. Al Giro di solito è l’ultima settimana a presentare le tappe più impegnative, qui si decide molto fra gennaio e febbraio. Una stranezza da non replicare nel prossimo calendario".