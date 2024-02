Paolo Condò, nel suo articolo odierno per La Repubblica, vede una sfida tra Inter e Atletico Madrid con possibilità di passaggio del turno del 60% per i nerazzurri e del 40% per i colchoneros.

"Malgrado l’andata casalinga l’Inter è favorita per l’impianto di gioco, il valore dei singoli e la condizione complessiva - si legge - Però l’Atletico non le va lontano in nessuna delle tre categorie, e quindi il margine non basta a sterilizzare una serata sbagliata o qualche imprevisto. Occorre dare il cento per cento, e in questo senso la distanza messa in campionato tra sé e la Juve risulta preziosa: nel girone l’Inter concesse troppo alla Real Sociedad per timore di togliere energie alla corsa scudetto. Simeone ha perso Morata per l’andata, e non è un danno piccolo: lo sostituirà Depay, non è la stessa cosa. Il gancio di Griezmann, attaccante e trequartista, andrà neutralizzato con l’uscita di un centrale: Pavard o Bastoni che sia, l’Inter è protetta".