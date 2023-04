"Le romane spiegano la loro eccellente classifica col miglioramento in difesa, mentre le milanesi hanno perso il loro margine perché i gol subiti sono seccamente aumentati". Lo evidenzia Paolo Condò su Repubblica . Il collega pone l'accento, però, soprattutto sui gol falliti. "Un classico dei post-gara di Inzaghi e Pioli è diventato il ragionamento “se Tizio avesse segnato parleremmo d’altro” o “se Caio non si fosse impappinato davanti alla porta avremmo un’altra classifica”. Beh, siamo d’accordo. Il problema infatti è che Tizio non ha segnato e Caio si è impappinato, vanificando la quantità di palle-gol costruite e permettendo per esempio alla pallonata di Candreva di avere un effetto devastante - spiega Condò -. L’Inter e il Milan sono stati campioni d’Italia anomali.

Chi vince lo scudetto generalmente si rafforza, grazie ai maggiori incassi, ai premi europei, all’entusiasmo delle proprietà. Inter e Milan invece sono state indebolite: la prima ha dovuto cedere un Lukaku da 24 gol, Hakimi ed Eriksen (il danese per motivi slegati dal bilancio), finendo per giocarsi anche la permanenza di Conte. La seconda ha perso Kessie ma soprattutto ha distillato da un mercato molto giudizioso — forse troppo — una sola aggiunta vera, il difensore Thiaw, fallendo l’evidente necessità di “comprare” nuovi gol. Dietro a Giroud, Leao e Diaz ci sono in rosa Rebic (3 reti), Origi (2 ininfluenti), Ibra (144 minuti con un rigore inutile) e De Ketelaere (zero). Se decidi di risparmiare i titolari per la Champions, ed è un azzardo comprensibile, rischi di non trovare nemmeno un golletto contro l’Empoli. Non ci fosse in giro il derelitto Chelsea, la cui stagione di Premier volge di male in peggio con la miseria di 29 gol segnati, gli attacchi gemelli delle milanesi (48 gol ciascuna) sarebbero i peggiori dei quarti di Champions".