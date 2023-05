All'indomani dell'ennesimo caso di razzismo che ha trovato spazio in uno stadio di Serie A, nella fattispecie a Bergamo dove sono piovuti insulti discriminatori addosso a Dusan Vlahovic, Paolo Condò spiega che "è giunto il momento di segnare un confine fra gli insulti che in uno stadio sono in qualche modo accettabili e quelli che non solo non si possono sentire, ma vanno obbligatoriamente puniti in quanto razzisti".

Il giornalista, nel suo pezzo scritto per La Repubblica, aggiunge che gridare 'zingaro' al giocatore della Juve "non è la stessa cosa di un insulto personale, il “pezzo di m...” citato ieri da Gian Piero Gasperini — ultimo di una lunga lista di personaggi del calcio che non riescono a distinguere la profonda differenza — non è certo una carineria, ma in uno stadio può succedere come può succedere in un diverbio a un semaforo. Dirigenti, allenatori e giocatori devono uscire dall’equivoco e sostenere le ragioni dei colleghi molestati, non minimizzare quelle dei tifosi peggiori".

Poi c'è la questione del comportamento degli arbitri in queste situazioni, improprio secondo Condò: "E' allucinante come i nostri arbitri continuino a non capirlo, ammonendo le umane reazioni dei giocatori vittime di discriminazioni: ieri è successo a Vlahovic dopo Lukaku, l’auspicio è che anche nei suoi confronti arrivi la grazia presidenziale, unita stavolta a un’istruzione definitiva agli arbitri - spiega il giornalista -. Il comportamento di Doveri, pronto nell’indirizzare altrove l’esultanza di Vlahovic per non accentuare la tensione con la curva, in un primo momento era sembrato saggio: il cartellino giallo ha rovinato tutto. Che sia l’ultima volta".

Il discorso, infine, si sposta al calcio giocato che si è visto nella 34esima giornata di Serie A: "L’evidente salute atletica di Inter, Milan e Juve è una garanzia per l’ultimo mese di partite, che oltre alla volata per i passaporti europei conterrà le semifinali e in qualche caso le finali delle coppe: una grande prospettiva, un giusto passaggio di consegne fra il Napoli — che ha meritato il riflettore per tutto l’anno — e le potenziali protagoniste di maggio e giugno. L’Inter ha vinto a Roma in modo chirurgico, lucrando sulla superiorità indotta dalla sua completezza e dall’eccesso di assenze nella rivale; entra nella semifinale di Champions da leggera favorita, ovviamente molto dipenderà dalla presenza o meno di Leao".