Condò: “Inter a ritmo europeo: dopo il Real non l’avremmo detto possibile”

L'editoriale di oggi su La Repubblica

Non mancano elogi all'Inter nell'editoriale di Paolo Condò pubblicato oggi da La Repubblica. "La velocità del pallone giocato dall’Inter è uno dei valori che stanno indirizzando il campionato - si legge -. Tutte le squadre, comprese le meno ricche di qualità, sono organizzate in modo da rendere faticoso il guadagno di pochi metri di campo a chi è migliore di loro. Gagliardini — 13° marcatore della stagione interista, un volume di fuoco ampio oltre che potente — è l’esecutore materiale di una giocata collettiva pensata ed eseguita a un ritmo europeo. La notazione non è casuale perché l’Inter, dopo la reunion con Mourinho di sabato, andrà a Madrid per aprirsi una strada verso una primavera ambiziosa. Sinceramente a metà settembre, dopo la sconfitta casalinga col Real, non l’avremmo detto possibile".