Paolo Condò dedica il suo editoriale sul Corriere della Sera alla corsa per il titolo. "Per lo scudetto erano rimaste in tre, con un piccolo dubbio: il dubbio è stato vaporizzato dall’Atalanta, che ha respinto l’immaginaria candidatura della Juve. Domenica arriva a Bergamo l’Inter per l’ultimo scontro diretto, e la durezza dell’impegno esorcizza il paradosso delle delusioni da calendario «facile» (i pari interni con Cagliari e Venezia)".

"Sono pochini - prosegue Condò - i 61 punti con cui i nerazzurri guidano la fila, quartultimo risultato degli ultimi vent’anni, però qui c’è un precedente trionfale: il minimo assoluto sono i 59 di un’altra Inter, quella 2010 del Triplete. Una coincidenza che spiega l’andamento di questa ambiziosa stagione nerazzurra, dove si insegue tutto accettando di non essere perfetti in niente".