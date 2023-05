"In ossequio a quella che da tempo è la sua caratteristica precipua, la Serie A ha portato una squadra in ciascuna delle tre finali europee giocando in maniera diversissima" scrive Paolo Condò sulle pagine della Repubblica di oggi, dove mette a paragone le tre finaliste europee, ovvero Inter, Roma e Fiorentina, arrivate rispettivamente all'ultimo atto di Champions League, Europa e Conference League. "C’è stato un tempo in cui calcio all’italiana aveva il preciso significato di catenaccio e contropiede, e ci abbiamo pure vinto un sacco di coppe. Se torniamo alle partite di questa (memorabile) settimana, l’erede di quella tradizione è definitivamente José Mourinho, capace di allenare la mente dei giocatori come nessuno". Diametralmente opposto allo Special One troviamo Vincenzo Italiano, che ha istruito la Fiorentina a una delle partite offensive più belle nella storia recente del nostro calcio" che lo ha portato a conquistare, con la sua Viola, "due finali come l’Inter: è un risultato impressionante, che segna il Triplete delle proprietà straniere. Siamo nelle tre finali con l’Inter cinese, la Roma statunitense e la Fiorentina italo-americana".

"Il calcio misto di Simone Inzaghi" che parte dalla difesa a tre ma con gli esterni ultra-offensivi che fanno del gioco nerazzurro una trama che parte dall'"uscita dal basso come piano A ma lancio lungo sempre pronto a integrarla, tratti di pressing alto e strapotere fisico", disegni tattici che completano "il ventaglio di modi in cui l’Italia è arrivata in blocco all’ultimo atto. Perché è esattamente questa la caratteristica precipua del nostro calcio: la varietà di sistemi e filosofie che ogni settimana si affrontano in campionato, divenuto in silenzio 'molto allenante' dopo gli anni in cui si andava in Europa piangendo preventivamente una miseria che c’è ancora, ma abbiamo iniziato a colmare".

Una vera e propria riscossa del campionato italiano che ci porta però all'attesa della riscossa del calcio: "Dovremo attendere i risultati della Nazionale, impegnata a metà giugno nelle finali di Nations League. Però queste tre finali contemplano presenze azzurre promettenti, a partire dal blocco difensivo interista, esteso a due titolari fissi di Mancini come Barella e Dimarco".