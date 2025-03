Paolo Condò si concentra su Sergio Conceicao e Igor Tudor nel pezzo scritto per l'edizione odierna del Corriere della Sera. Il giornalista, che si sofferma sui due tecnici a caccia di una conferma sulle panchina di Milan e Juventus, dà un consiglio al rossonero sull'ultima parte di stagione: "Sarà anche perduta come giudicano un po’ tutti, a partire dai suoi dirigenti che per ora stanno scegliendo il ds ma da lì inevitabilmente scenderanno nella linea di comando, però Conceicao, cui non difetta la dignità, vuole giocarsi fino in fondo le sue carte. E dunque provi a vincere la Coppa Italia, anche perché escluderebbe così un nuovo Triplete dell’Inter (e questo per i tifosi avrebbe un peso), e agguanti il quarto posto utile per la Champions, traguardo che appare complicato alla vigilia del ciclo Napoli-Fiorentina-Udinese-Atalanta. Spoiler: serve subito un’impresa, anche per rianimare una squadra frastornata dall’incertezza del futuro. Per puntare seriamente alla Champions, il Milan domani sera dovrebbe vincere a Napoli. Niente di meno".