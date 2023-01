Tocca a Fulvio Collovati, sul Corriere della Sera, analizzare la situazione delle milanesi. "Più critica quella del Milan", secondo l'ex difensore, ma anche tra i nerazzurri non si sorride. "Il Mondiale è stato un problema: Dumfries e Brozovic oggi di fatto non li hai. Però la crisi nerazzurra, come dicevo prima, è diversa: perché la rosa è più ampia, c’è più varietà. Sul lungo periodo, fa la differenza - dice Collovati - Sarà una mia sensazione, ma percepisco un po’ di malcontento da parte di alcuni giocatori verso l’allenatore, già dalla fine della stagione scorsa. Si vede al momento dei cambi, in alcune fasi della partita. Non aiuta. Il ritorno di Lukaku? In quel momento e a quelle condizioni sembrava un’ottima idea, non giriamoci intorno. Fin qui ha deluso, però non escludo che si sblocchi: è un grande attaccante. Certo, anche qui io avrei dato la priorità a una punta giovane...".