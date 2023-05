Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Luciano Chiarugi, capace di vincere ben quattro coppe Italia: la prima da calciatore della Fiorentina, nella stagione 1965-66; la seconda con la maglia del Milan, nel 1972-73; la terza come tecnico della Primavera viola; la quarta come vice di Roberto Mancini in prima squadra.

Che partita si aspetta?

"Sarà una sfida difficilissima. L’Inter è una squadra molto quadrata ed equilibrata, sa stare bene in campo e ultimamente ha ritrovato anche un’ottima condizione fisica. Ha una rosa profonda e di valore assoluto, non a caso anche in Europa è riuscita ad arrivare in finale".

Quindi Inzaghi è favorito?

"Beh, sulla carta sì. Ma io dico che stavolta è cinquanta e cinquanta. Anche Italiano ha tante soluzioni e può pescare dalla panchina giocatori che sanno cambiare l’inerzia della gara. Sa, qui in città le aspettative sono alte. E poi in una partita secca possono incidere tante cose e non sempre vince la più forte. La fortuna può essere un fattore decisivo: se trovi l’episodio a favore… Quindi dico che l’Inter è molto forte, ma la Fiorentina ha tutto per farsi rispettare e temere".

Chi sarà l’uomo decisivo?

"Il collettivo fa sempre la differenza, sembra una frase fatta ma è così. Vedremo più che altro se la testa saprà reggere la pressione di una partita così importante. Ecco, l’Inter su questo ha molta più esperienza".