Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ian Rush ha commentato la Champions che sta per partire con i sorteggi di oggi a Montecarlo. "Devo essere onesto: avrei scambiato le mie due Coppe dei Campioni con la F.A. Cup fino a quando non l’ho vinta nel 1986. Il mio sogno era sempre stato quello di segnare il gol decisivo nella Coppa d’Inghilterra, che per me contava più di tutto. Se giocassi oggi però sognerei di vincere la Champions", dice il gallese.

Rush, su chi punta per la nuova Champions?

"Dico Manchester City, sarà ancora favorito. Sono i campioni in carica, si sono rinforzati e sono decisamente i più forti. Di tutti, non solo delle squadre inglesi".

Rivali più pericolosi?

"Credo che il Bayern Monaco con Harry Kane sia decisamente migliorato. Penso che Real Madrid e Barcellona non siano forti come in passato, ma sono squadre sicuramente da considerare".

E le italiane?

"Lo scorso anno sono state agevolate con un buon sorteggio. Sarei sorpreso che capitasse di nuovo, anche se nella fase ad eliminazione diretta può succedere di tutto. Il Napoli però la scorsa stagione era diventata la mia favorita per la Champions".

L’Inter in finale l’ha sorpresa?

"No, ho imparato che con le italiane non ti puoi mai sorprendere di niente. Quando giocano la Champions League riescono sempre a trovare il modo di fare strada. È nel loro Dna, hanno qualcosa di particolare in questa competizione".