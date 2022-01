Cecchetto: “Inzaghi non è una sorpresa. Gosens? Acquisto da top club”

Il produttore discografico e tifoso nerazzurro parla a Tuttosport in vista del derby

Stefano Bertocchi

"Sarebbe un ulteriore passo verso il tricolore ma nel calcio tutto va conquistato settimana dopo settimana. Lo scudetto sarebbe una ulteriore conferma della bontà del progetto della società. Io comunque resto scaramantico". Claudio Cecchetto, produttore discografico e tifoso nerazzurro, viene intervistato da Tuttosport a poco meno di una settimana da Derby di Milano.

Chi si aspetta possa essere decisivo?

"Lautaro Martinez con i gol e Sanchez con i guizzi, ma punto soprattutto su Brozovic. È un grande regista, il Federico Fellini interista. Un derby da protagonista potrebbe avvicinarlo ulteriormente al rinnovo: noi abbiamo bisogno di lui, e lui dell’Inter. Spero che il terreno di gioco di San Siro sia all'altezza: so che lo stanno sistemando, e questo mi fa ben sperare".

Come giudica il lavoro svolto sin qui da Simone Inzaghi?

"Per me non è stata una sorpresa. Già alla Lazio aveva fatto bene, e all’Inter si sta confermando. È risoluto e non crea tensioni all’interno del gruppo. Se la può giocare anche in Champions nel doppio confronto con il Liverpool, ma su questo bisognerà aver pazienza".

In estate Dzeko ha ereditato il posto di Lukaku: a quasi 36 anni il bosniaco ha dimostrato di poter ancora essere decisivo.

"Non lo scopriamo certamente oggi: è un grande professionista e lo sta dimostrando. Nel calcio, poi, contano i gol e lui sta avendo continuità in questo senso. Se Ibrahimovic segna ancora a 40 anni, può farlo anche Edin".

La Juventus ha preso Vlahovic, l’Inter Gosens: si aspettava un acquisto di questa portata da parte dei nerazzurri?

"L’Inter ti sorprende in continuazione. Quando gli altri sbandierano grandi acquisti, i nerazzurri piazzano un colpo come Gosens, tra i migliori nel suo ruolo. Secondo me può fare benissimo nello schema tattico di Inzaghi. Col cuore dico che è un acquisto da top club".

Qual è il suo pronostico per il derby?

"Da tifoso, il cuore mi dice quello che la scaramanzia mi impone di non dire. Sugli spalti mi aspetto una bella atmosfera e non vedo l’ora che la gente possa tornare liberamente allo stadio. In campo penso possa essere una partita con tanti gol, viste le qualità delle due squadre. Ovviamente mi piacerebbe che l’Inter portasse a casa i 3 punti".