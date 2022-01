CdS – Zhang si complimenta con Inzaghi “per il bellissimo percorso”

Il presidente dell'Inter ieri ha cenato con il tecnico e con la dirigenza al completo

La cena di ieri tra Steven Zhang , il tecnico Inzaghi , gli ad Marotta e Antonello , il ds Ausilio e il suo vice Baccin trova spazio anche nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il presidente dell'Inter - riferisce il quotidiano - ha salutato i giocatori uno a uno e ha abbracciato Inzaghi, con il quale si è complimentato "per il bellissimo percorso fatto finora e per come si è inserito".

"L'allenatore dal canto suo ha ribadito la soddisfazione per essere stato scelto e per essere all'Inter. Rinviato ai prossimi giorni (in sede) il dialogo per il rinnovo dei contratti dei dirigenti" aggiorna il Corsport, garantendo che non sono previsti colpi di scena: resta da capire se Marotta, Ausilio e Baccin firmeranno fino al 2024 o al 2025. Con Inzaghi il discorso sarà invece affrontato al termine della stagione.