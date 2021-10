CdS – VAR e l’esempio del Futsal: il futuro è il ‘challenge’?

Secondo il quotidiano romano, anche nel calcio a 11 potrebbe essere inserito l'intervento a chiamata

Caos VAR, la soluzione arriva dal Futsal? L'esperimento del 'challenge', ossia della chiamata da parte di una delle due squadre (tramite l'allenatore o un dirigente designato) del ricorso al monitor, è andato bene agli ultimi Mondiali in Lituania. E adesso non si esclude il suo innesto anche nel calcio a 11. Lo spiega il Corriere dello Sport: "L’esempio del Futsal potrebbe presto essere seguito anche dal calcio, magari con una sperimentazione in qualche campionato europeo o in qualche torneo giovanile (noi sperimenteremo l’eventuale ritorno al fuorigioco con la “luce” nel campionato Under 18, anche se l’implementazione del fuorigioco automatico che la Fifa s’appresta a varare potrebbe andare in conflitto). Una chiamata per squadra a tempo, in caso di successo si tiene il diritto a poterne fare un’altra, altrimenti si perde. Ai Mondiali in Lituania, su 208 possibili challenge, ne sono stati utilizzati 60 (il 30%) con quattro decisioni cambiate da parte degli arbitri", si legge.