CdS – Un successo il docufilm su Picchi. Moratti: “Vero capitano”

Proiettato ieri durante la 39esima edizione dello 'Sport Movie & Tv 2021' il docufilm sul capitano della Grande Inter

Ieri, durante la 39esima edizione dello 'Sport Movie & Tv 2021', è stato proiettato il docufilm sul capitano della Grande Inter: "Armando Picchi. Un uomo Libero". E, come racconta il Corriere dello Sport, è stato un successo. Realizzato da La Nazione con la regia di Roberto Davide Papini, racconta la storia dello sfortunato calciatore nerazzurro, scomparso nel 1971 a soli 36 anni. "In sessantacinque minuti di pellicola, le gesta sul campo del difensore quasi passano in secondo piano: al centro di tutto ci sono l’uomo Picchi e il suo “essere” livornese, ricordati dai familiari, dagli amici, dall’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti e dalle bandiere amaranto Protti e Cristiano Lucarelli", si legge.