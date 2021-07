CdS – Tournée a rischio contagio: le riflessioni dell’Inter

L'idea del club nerazzurro è di partire con un contingente ridotto e di evitare gli eventi commerciali

Dopo De Vrij, ieri ad Appiano si sono rivisti anche Brozovic, Sensi e Lazaro, mentre è rimasto ai box Pinamonti per febbre. Out anche Mulattieri per un fastidio muscolare. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, se tra oggi e domani non ci saranno colpi di scena, l'Inter decollerà regolarmente giovedì verso la Florida per le amichevoli a Orlando con Arsenal e una tra Everton e Millonarios. L'idea è di partire con un contingente ridotto e di evitare gli eventi commerciali. "La Florida è uno degli stati dove i contagi sono in crescita esponenziale - si legge -. Cosa succederebbe in caso di positività di un nerazzurro a Orlando? Dovrebbe fermarsi lì oltre il 29, quando la squadra ripartirà. Un bel problema. Ecco spiegate le riflessioni di questi giorni sulla tournée".