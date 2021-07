CdS – Suning.com cambia guida: nessun riflesso sull’Inter

Pechino ha spinto Alibaba a entrare all'interno del colosso di Nanchino, ma per il club nerazzurro non sono in vista novità

Alessandro Cavasinni

Come riferito già nella giornata di ieri, Suning.com ha un nuovo presidente: al posto del dimissionario Jindong Zhang è stato nominato Huang Mingduan, eletto in quota Alibaba (di proprietà di Jack Ma) e nuovo presidente anche del comitato strategico del settimo consiglio di Suning Tesco. Uno degli amministratori indipendenti di Suning.com, invece, sarà Steven Zhang, con la quota di famiglia che resta dunque ancora la maggioranza. Un cambio di guida che - secondo il Corriere dello Sport - è da ricondurre alla spinta del Governo di Pechino che, dopo aver chiesto a Suning di non riscuotere un importante debito da Evergrande, ha spinto Alibaba a entrare nel colosso di Nanchino. In ogni caso, l'operazione non avrà riflessi diretti sull'Inter: per il club nerazzurro resta la politica di austerity imposta dalla proprietà.