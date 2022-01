CdS – Stadi, ultimatum del Governo: comportamenti giusti o si torna a porte chiuse

L'Esecutivo valuta la possibilità di tornare agli impianti senza pubblico

Il Governo lancia un ultimatum al mondo del calcio e ai tifosi. Come scrive il Corriere dello Sport, se negli stadi non ci saranno comportamenti ritenuti corretti si tornerà a giocare a porte chiuse. "Oggi le telecamere inquadreranno gli spalti riempiti a un massimo del 50% (decisione presa il 29 dicembre) e bisognerà sperare che dappertutto si rispettino le regole, cioè mascherina FFP2 ben indossata e disposizione "a scacchiera" sui seggiolini, occupando un posto sì e un posto no - si legge sul quotidiano -. Il premier Draghi non vuole più vedere assembramenti nelle curve e tifosi con il volto scoperto. Lo ha detto pubblicamente, ribadendo il concetto che le sanzioni stavolta saranno pesanti e immediate. L'ambiente calcistico, al netto della serietà dimostrata da Federazione e Leghe, viene considerato da diversi esponenti dell'Esecutivo un cattivo esempio per il Paese a causa del mancato rispetto delle regole".