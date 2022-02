CdS – Sputo di Lautaro? La Procura non ha acquisito immagini, però…

Il Corsport: "Resta da capire se qualche collaboratore dell'arbitro o gli esponenti della Procura Federale hanno sentito offese o atteggiamenti che possano portare a squalifiche o a multe"

"E poi c'è la storia del video nel quale Hernandez esce dal campo dopo il rosso e scende la scaletta provocando i tifosi nerazzurri". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. Anche il quotidiano romano dà spazio al caso nato ieri sul web e incredibilmente ripreso da tutti gli organi di informazione, a conferma che ormai vale un po' tutto. "Martinez va alla balaustra gli grida probabilmente un insulto e secondo qualcuno gli sputa dall'alto in basso - il racconto del CdS -. Le immagini non sono chiare. Entro ieri a mezzogiorno non sono state acquisite dalla Procura Federale. Resta da capire, però, se qualche collaboratore dell'arbitro o gli esponenti della Procura Federale hanno sentito offese o atteggiamenti che possano portare a squalifiche o a multe".