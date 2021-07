CdS – Serie A a 18 squadre con playoff e playout: l’idea è concreta

La Federcalcio spinge per la svolta: l'intenzione è di partire dalla stagione 2023/24

Come spiega il Corriere dello Sport, la speranza è di arrivare a una posizione condivisa in vista della riunione convocata da Gravina per venerdì prossimo alla quale sono invitate tutte le Leghe e le componenti varie. "Si può già comprendere come le grandi siano favorevoli ad una riduzione delle squadre, avendo la possibilità di ottenere una fetta più ampia dei ricavi dei diritti tv, con l’aggiunta di poter riservare più risorse e forze alle coppe europee, visto che la Champions, dal 2024/25 aumenterà il numero delle sue partite e 4 slot liberi in più farebbero un gran comodo. Di contro, le piccole temono le conseguenze ancora più gravi che comporterebbe una retrocessione, visto che recuperare la massima serie diventerebbe maggiormente complicato. Logico, dunque, che chiederanno ulteriori garanzie, a cominciare dal cosiddetto paracadute", spiega il CdS. La Figc spinge per il cambiamento e per anticipare la svolta alla stagione 2023/24.